İsrail: Yarından itibaren Gazze'deki interneti tamamen keseceğiz

Elektrik, su ve gıdadan sonra İsrail, Gazze\'de bir kısıtlamaya daha gidiyor

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İsrail İletişim Başkanlığı, yarından itibaren Gazze'ye interneti tamamen keseceklerini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Buna karşılık İsrail de misilleme olarak Gazze'yi bombardıman altına alarak temel ihtiyaçlardan da mahrum bıraktı.

İNTERNETİ DE KESİYORLAR

8 Ekim'de Abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alan İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail İletişim Başkanlığı, Gazze'deki interneti yarın tamamen keseceğini açıkladı.