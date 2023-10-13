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İsrail: Yarından itibaren Gazze'deki interneti tamamen keseceğiz - Son Dakika

İsrail: Yarından itibaren Gazze'deki interneti tamamen keseceğiz

Son Güncelleme: 13.10.2023 19:41

Hamas'ın başlattığı Aksa Operasyonu sonrası Gazze'ye su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alan İsrail, yarından itibaren interneti de tamamen keseceklerini duyurdu.

İsrail İletişim Başkanlığı, yarından itibaren Gazze'ye interneti tamamen keseceklerini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Buna karşılık İsrail de misilleme olarak Gazze'yi bombardıman altına alarak temel ihtiyaçlardan da mahrum bıraktı.

İNTERNETİ DE KESİYORLAR

8 Ekim'de Abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alan İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail İletişim Başkanlığı, Gazze'deki interneti yarın tamamen keseceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Son Dakika Hukuk İsrail: Yarından itibaren Gazze'deki interneti tamamen keseceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail: Yarından itibaren Gazze'deki interneti tamamen keseceğiz - Son Dakika
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