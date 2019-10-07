Son Dakika Haberleri: İsrail yeni bir hava savunma sistemi geliştirmeye hazırlanıyor
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İsrail yeni bir hava savunma sistemi geliştirmeye hazırlanıyor

1 saat önce

İsrail'in, yaklaşık bir milyar dolara mal olacak yeni bir hava savunma projesi geliştirmeyi planladığı belirtildi.

İsrail yeni bir hava savunma sistemi geliştirmeye hazırlanıyor, System.String[]

İsrail'in, yaklaşık bir milyar dolara mal olacak yeni bir hava savunma projesi geliştirmeyi planladığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'ndeki bakanlara söz konusu planla ilgili bilgi verdi.

Netanyahu'nun Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğu hatırlatılan haberde, söz konusu projeyle, seyir (cruise) füzelerine karşı koyulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haberde projeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken buna fon sağlanması için sosyal programlarda kesintiye gidilmesi ve vergilerin artırılmasının gerekeceği ifade edildi.

İsrail'de, Demir Kubbe hava savunma sisteminin yanı sıra patriot füzelerine karşı geliştirilen çok sayıda hava savunma sistemi bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da 24 Eylül'de, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan, İsrail, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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