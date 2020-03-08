İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı - Son Dakika
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İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

6 saat önce

İsrail, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı. Mısır tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı
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İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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