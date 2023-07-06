İsrail yolcuları kabin memurunu gizlice kaydetti, taciz iddiasıyla gözaltına alındılar - Son Dakika
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İsrail yolcuları kabin memurunu gizlice kaydetti, taciz iddiasıyla gözaltına alındılar

İsrail yolcuları kabin memurunu gizlice kaydetti, taciz iddiasıyla gözaltına alındılar

06.07.2023 14:22

TEL Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru, 3 İsrail uyruklu yolcunun gizlice videosunu çektiğini iddia etti. Uçak iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen yolcular serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine gönderildi.

TEL Aviv- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında görevli bir kabin memuru 3 İsrail uyruklu yolcunun gizliden videosunu çektiğini gerekçe göstererek taciz iddiasında bulundu. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı. < Kurban Bayramının ilk gününde iddialara göre Pegasus Havayolları Tel Aviv-İstanbul seferinde meydana gelen olayda, Uçak, yolcu alımının tamamlanmasının ardından İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın havalandıktan bir süre sonra 3 İsrailli yolcu uçuşta görevli kabin memurunu cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Kabin memuru bu sırada cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini fark edince uyarıda bulundu. Bunun üzerine yolcularla tartışmaya başlayan kabin memurlarının şikayeti üzerine uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis ekipleri çağırıldı.  Polis ekipleri taciz iddiaları üzerine 3 İsrailli yolcuyu gözaltına alırken cep telefonlarına el konuldu. Mahkemeye sevk edilen 3 yolcu serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İsrail yolcuları kabin memurunu gizlice kaydetti, taciz iddiasıyla gözaltına alındılar - Son Dakika
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