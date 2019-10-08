Son Dakika Haberleri: İsrail "Yom Kippur" bayramı nedeniyle Kudüs'te yolları kapattı
Son Dakika Güncel İsrail 'Yom Kippur' bayramı nedeniyle Kudüs'te yolları kapattı

İsrail "Yom Kippur" bayramı nedeniyle Kudüs'te yolları kapattı

1 saat önce

İsrail güçleri, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip Yom Kippur (Kefaret günü) nedeniyle Kudüs'teki ana yolları araç trafiğine kapattı.

İsrail güçleri, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip Yom Kippur (Kefaret günü) nedeniyle Kudüs'teki ana yolları araç trafiğine kapattı. Yolların kapatılmasını fırsat bilen çocuklar, top oynayarak eğlendi.

İsrail Yom Kippur bayramı nedeniyle Kudüs'te yolları kapattı

İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:17 Kaynak: AA
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