İsrail "Yom Kippur" bayramı nedeniyle Kudüs'te yolları kapattı
1 saat önce
İsrail güçleri, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip Yom Kippur (Kefaret günü) nedeniyle Kudüs'teki ana yolları araç trafiğine kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:17 Kaynak: AA
İsrail güçleri, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip Yom Kippur (Kefaret günü) nedeniyle Kudüs'teki ana yolları araç trafiğine kapattı. Yolların kapatılmasını fırsat bilen çocuklar, top oynayarak eğlendi.
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