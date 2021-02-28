İsrail yönetimi Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin aşılanmasını onayladı - Son Dakika

İsrail yönetimi Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin aşılanmasını onayladı

28.02.2021 19:59
İsrail yönetimi Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin aşılanmasını onayladı, System.String[]

İsrail yönetimi, İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçilerin yeni tip koronavirüse (Kovd-19) karşı aşılanması planını onayladı.

İsrail yönetimi, İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçilerin yeni tip koronavirüse (Kovd-19) karşı aşılanması planını onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Filistinli işçilerin aşılanması programına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçilere İsrail'e ait kontrol noktalarında ve sanayi bölgelerinde aşı yapılacağı, sürecin "birkaç gün" sonra başlanacağı ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, süreç kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile İsrail'de çalışan 100 binden fazla Filistinlinin aşılanacağı aktarıldı.

Filistinli işçilerin aşılanması için Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanılacağı kaydedildi.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ikamet eden Filistinlileri aşılamadığı için uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

Kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, bugüne kadar Filistin'e sağlık çalışanlarının aşılanması için yalnızca 2 bin doz Kovid-19 aşısı verdi.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail yönetimi Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin aşılanmasını onayladı - Son Dakika


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