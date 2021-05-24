İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesinde giriş-çıkışları yasakladı - Son Dakika

İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesinde giriş-çıkışları yasakladı

24.05.2021 09:22

İsrail yönetimi, tüm dünyanın dikkatinin Gazze'deki insani felakete çevrildiği bir esnada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah mahallesini adeta açık hava cezaevine çevirdi. Bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, mahalle sakinlerinin evlerinden dahi çıkamadığı öğrenildi.

Mahallede yaşayan 27 Filistinli aileyi, uluslararası tepkinin ardından, zorla yerinden edemeyen işgalci yönetim, şimdi yoğun baskı, tehdit ve zorbalıkla tehcir hedefini yerine getirmeye çalışıyor.

KORKU DOLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Mahallenin giriş ve çıkışını beton bloklarla kapatan ve askeri kontrol noktaları kuran işgalci rejim, Filistinli ailelerin evlerinden çıkmalarına ya da mahalle dışından Filistinlilerin girişine izin vermiyor. Adeta kuşatma altına alınan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin korku dolu bekleyişi sürüyor. Filistinli ailelerin hareket kabiliyeti mahalle içinde dahi sınırlanırken, her evin önünde birkaç İsrail güvenlik gücünün beklediği de belirtildi. Mahalle sakinleri evlerinden çıkmaları halinde, güvenlik güçlerinin mahallenin askeri bölge ilan edildiğini iddia ederek, bir daha dönmelerine izin vermeyeceği endişesi taşıyor.

İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesini açık hava cezaevine dönüştürdü! Giriş-çıkışlar yasaklandı

SİLAHLI HALDE DOLAŞIYORLAR

Şeyh Cerrah mahallesinde direnişe katılmak ve aileleri ziyaret etmek için dahi Filistinlilerin girişine izin verilmezken, evleri gasp etmek için fırsat kollayan fanatik Yahudi teröristlerin silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerinin gözetiminde kontrol noktalarından giriş yaptığı tespit edildi. Mahalle sakinleri, silahlı Yahudi teröristlerin 20-25 kişilik gruplar halinde hareket ettiklerini ve bu nedenle geceleri dahi olası bir baskını önlemek amacıyla uyumadıklarını da dile getiriyor. İsrail güvenlik güçleri ise mahalleye yönelik kuşatmayı kırmaya çalışan Filistinli protestocu gruplara plastik mermi, kokulu tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahalede bulunuyor, görüntü almaya çalışan gazetecileri de hedef almaya devam ediyor.

FİLİSTİNLİ GENÇLER CAMİLERİ KORUMAK İÇİN GRUPLAR KURUYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre İsrail'in Tel-Aviv şehrine komşu Yafa'da da Arap nüfusa yönelik tehdit ve baskı yoğunlaşmış durumda. İsrail polisinin Arap mahallelerinin giriş ve çıkışına kontrol noktaları kurduğu belirtiliyor. Şehirde İsrailli güvenlik güçleriyle ortak hareket eden yerleşimci teröristlerin saldırılarından korunmak için Filistinlilerin erken saatlerde işyerlerini kapadığı ve evlerine dönüş yaptığı belirtildi. Polisin kendilerini korumayacağına inanan Filistinli gençlerin de, mahallelerini, evlerini ve camileri korumak amacıyla gruplar kurduğu da gelen bilgiler arasında. Son haftalarda İsrail'de Arap nüfusa karşı girişilen linç ve yağma saldırılarında emniyet güçlerinin saldırganlarla birlikte hareket etmesinin, Filistinlilerin kendi önlemlerini alması konusunda etkili olduğu kaydedildi.

İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesinde giriş-çıkışları yasakladı

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Son Dakika Dünya İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesinde giriş-çıkışları yasakladı - Son Dakika Dünya


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