İsrail Yüksek Eğitim Bakanı Elkin: "(Batı Şeria'daki bölgelerin ilhakı) için ABD'nin onayının... - Son Dakika

İsrail Yüksek Eğitim Bakanı Elkin: "(Batı Şeria'daki bölgelerin ilhakı) için ABD'nin onayının...

İsrail Yüksek Eğitim Bakanı Zeev Elkin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhakını" öngören planın hayata geçirilmesi için ABD yönetiminin onayının şart olduğunu söyledi.

İsrail Yüksek Eğitim Bakanı Zeev Elkin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhakını" öngören planın hayata geçirilmesi için ABD yönetiminin onayının şart olduğunu söyledi.

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Elkin İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in "ilhak" planını hayata geçirmek için tek başına hareket etmeyeceğini dile getiren Elkin, "Koalisyon hükümeti (Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzaladığı) anlaşmasında, egemenliğin uygulanması (Batı Şeria'daki bölgelerin ilhakı) için ABD'nin onayının alınması şartı yer alıyor." dedi.

Gantz'ın söz konusu plana karşı çıkmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ileri süren Elkin, "ABD'den onay alırsak Gantz'ın onayı olsa da olmasa da (ilhak planına) devam edebiliriz. ABD'nin onayının yanı sıra Gantz'ın desteği olursa süreç kolaylaşır." diye konuştu.

Elkin, Washington yönetiminin "ilhak" planına ilişkin değerlendirmesine devam ettiğini dile getirerek, "Amerikalıların konuya ilişkin son kararı ne olacak bilmiyorum. Bu konuda ABD yönetimiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım bu görüşmeler, bu tarihi fırsatı (ilhak) en iyi şekilde kullanmamızı sağlayacak şekilde sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail yönetimi, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmak isterken, Washington yönetiminin yeni tip koronavirüs ve ülkedeki protestolar nedeniyle planın ertelenmesini istediği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:29 Kaynak: AA

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