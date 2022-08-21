İsrail mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti

21.08.2022 20:28
İsrail mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, 160 günü aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin tahliye talebini reddetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 160 günü aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin tahliye talebini reddetti.

Avukat Ahlam Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine devam eden müvekkili Avavde'nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Haddad, Yüksek Mahkemenin, müvekkili Avavde'nin serbest bırakılması için yaptıkları talebe, "idari tutukluluğun dondurulması kararını teyit etmekten fazla bir şey yapılamayacağı" şeklinde yanıt verdiğini ve bu cevapla tahliye talebini reddetmiş olduğunu ifade etti.

Avukat Haddad, Yüksek Mahkemenin, "Avavde'nin idari tutukluluğunun dondurulması kararının, durumuna uygun olduğunu düşündüğünü" aktardı.

En son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini hakkında verilen "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 15 Ağustos'ta, açlık grevi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Avavde'nin tahliye talebini reddetmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Ağustos'ta, Avavde'nin idari tutukluluğunun dondurulduğunu duyurmuştu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

YORUMLAR
500
Hamas ve İslami Cihad'dan 'İsrail'in ihlallerine karşı Mescid-i Aksa'yı koruma' çağrısı Hamas ve İslami Cihad'dan 'İsrail'in ihlallerine karşı Mescid-i Aksa'yı koruma' çağrısı Fatih Erbakan'dan 'İsrail' Tepkisi: 'One Minute Sayın Erdoğan' Fatih Erbakan'dan 'İsrail' Tepkisi: 'One Minute Sayın Erdoğan'
Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:21 Chelsea, Leeds deplasmanında darmadağın oldu: 3-0
19:48 Fenerbahçe'den bomba Fatih Terim paylaşımı! "Nasıl ya? Bize Galatasaray şampiyon olur demişti"
19:39 Mardin'de 20 kişinin öldüğü korkunç kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı
19:32 Sınırdan Artvin'e geçerek alışveriş yapan Gürcüler, en fazla yağ ile şekere talep gösteriyor
18:24 Cengiz Ünder, Igor Tudor'un değişiklik kararını görünce sinir krizi geçirdi! Direkt soyunma odasına gitti
18:17 Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama
17:24 Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor
17:20 İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim
16:58 Muharrem İnce: Bizi bu iktidardan Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 20:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement