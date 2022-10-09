İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Balad Partisinin seçimlere katılmasına izin verdi - Son Dakika
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Balad Partisinin seçimlere katılmasına izin verdi

09.10.2022 14:52
İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Balad Partisinin seçimlere katılmasına izin verdi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Balad (Tecemmu) Partisinin 1 Kasım'daki erken genel seçimlerden men edilmesine ilişkin İsrail Seçim Merkez Komitesinin kararını bozdu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Balad (Tecemmu) Partisinin 1 Kasım'daki erken genel seçimlerden men edilmesine ilişkin İsrail Seçim Merkez Komitesinin kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu kararıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsil edildiği Balad Partisinin genel seçimlere katılmasının önünü açtı.

Partiyi mahkemede savunan Adalah sivil toplum kuruluşu Genel Direktörü Hasan Caberin, yaptığı yazılı açıklamada, Balad'ın seçimlerden men edilmesi talebinin İsrail'deki sağcı bir partiden geldiğini hatırlattı.

Caberin, sağ partilerin İsrail'e karşı yürüttüğü bu "temelsiz girişimlerin" amacının Arap siyasi temsilcileri kışkırtma ve onları meşru siyasi alanın dışına itme amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, 29 Eylül'deki toplantısında 5'e karşı 9 oyla Balad Partisinin 1 Kasım'daki erken genel seçimlerden men edilmesine karar vermişti. Adalah sivil toplum kuruluşu, Balad Partisi adına 4 Ekim'de İsrail Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Balad Partisinin seçimlere katılmasına izin verdi - Son Dakika

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