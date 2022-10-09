Caberin, sağ partilerin İsrail'e karşı yürüttüğü bu "temelsiz girişimlerin" amacının Arap siyasi temsilcileri kışkırtma ve onları meşru siyasi alanın dışına itme amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Partiyi mahkemede savunan Adalah sivil toplum kuruluşu Genel Direktörü Hasan Caberin, yaptığı yazılı açıklamada, Balad'ın seçimlerden men edilmesi talebinin İsrail'deki sağcı bir partiden geldiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Balad Partisinin seçimlere katılmasına izin verdi - Son Dakika

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