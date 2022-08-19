En son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli esir Avavde'nin idari tutukluluğunu dondurdu - Son Dakika

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