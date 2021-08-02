İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi - Son Dakika

Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye ile karşı karşıya olan 4 Filistinli ailenin temyiz başvurusu hakkındaki kararını erteleyerek, ailelere uzlaşma önerdi.

Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye ile karşı karşıya olan 4 Filistinli ailenin temyiz başvurusu hakkındaki kararını erteledi. 3 saat süren duruşmanın ardından tarafları uzlaşmaya çağıran mahkeme, Filistinli ailelerden evlerinin bulunduğu arazilerin Yahudi yerleşimcilerin örgütüne ait olduğunu kabul etmelerini isteyerek, kira ödedikleri sürece evlerinde kalabilecekleri "koruyucu kiracı statüsü" çözümünü önerdi. Ailelerin ise bu çözümü reddettiği aktarıldı.

Filistinli ailelerin avukatı Sami Arsheed duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkeme tarafların iddialarını dinledi ve mahkeme herhangi bir karara varmadı. Karar vereceklerini söylediler ancak davanın görüşülmesi için bir oturum daha olacak gibi görünüyor" dedi.

Mahkemenin Filistinli ailelere evlerinde yaşayan kişilerin isimlerinin bulunduğu bir liste sunması için bir hafta süre verdiği bildirilirken, mahkemenin gelecek duruşması için herhangi bir tarih belirlenmediği ifade edildi.

Söz konusu dava uluslararası düzeyde ilgi çekerken, davanın daha önce görüşüldüğü alt mahkemeler Filistinli ailelerin evlerinin bulunduğu arazilerin Yahudi yerleşimcilere ait olduklarına hükmetmiş ve tahliye kararını onaylamıştı. Tahliye kararının ardından çıkan protestolar çatışmalara neden olmuş, İsrail-Filistin arasında mayıs ayında 11 gün süren çatışmalar patlak vermişti. Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinli ailelerin yaşadıkları evlerin bulunduğu araziler 2003 yılında bölgeyi Yahudi yerleşimi için geliştirmeyi planlayan bir Yahudi örgütü tarafından satın alınmıştı. İsrail ile Filistin arasında 11 gün süren çatışmalarda Gazze'de 260, İsrail'de ise 13 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Şeyh Cerrah meselesinin devlet meselesi olmadığını, mahkeme kararlarına tabi bir özel mülkiyet anlaşmazlığı olduğunu öne sürüyor. Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956 yılından bu yana yaşayan Filistinli ailelerin ikamet ettikleri evlerin 1948 yılından önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ediyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)