Son Dakika Haberleri: İsrail Zindanlarında Bir Türk" Kitabı Çıktı

İsrail Zindanlarında Bir Türk" Kitabı Çıktı

1 saat önce

İsrail'in tutukladığı Türk vatandaşı aktivist yazar Orhan Buyruk'un İsrail zindanlarındaki hatıraları ve Filistin davasını konu edindiği "Siyonist Sorgu, İsrail zindanlarında bir Türk" kitabı okuyucuyla buluştu.

İsrail Zindanlarında Bir Türk
İsrail'in tutukladığı Türk vatandaşı aktivist yazar Orhan Buyruk'un İsrail zindanlarındaki hatıraları ve Filistin davasını konu edindiği "Siyonist Sorgu, İsrail zindanlarında bir Türk" kitabı okuyucuyla buluştu.

2016 yılında Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret için işgal altındaki Filistin topraklarına giden Orhan Buyruk, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanında gözaltına alınmış, 22 gün boyunca İsrail'in baskı, zulüm ve psikolojik işkencesine maruz kalmıştı.

Buyruk, 3 günü cezaevinde, 19 günü hücrede, 22 gün esir kalmış, 3 kez mahkemenin karşısına çıkarılmış, saatlerce sorgulanmıştı. Yazar, Sorgu sürecinde yaşatılan psikolojik baskıları, 35 saat aralıksız süren sorgu anlarını kitaba dönüştürdü.

Buyruk kitapta gözaltı sürecinden, tek kişilik hücreye, sorgulamalara, hapishane günlüklerine ve hapisteki Filistinlilerle yaşadığı ilginç anılara yer veriyor.

Yazar, kitabın son bölümünde İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki planlarını etraflıca inceliyor, okuyucuya Mescid-i Aksa'yı bekleyen tehlikeler konusunda uyarıcı görev üstleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Aksa, Filistin, İsrail, Güncel
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