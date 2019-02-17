İsrail Zulmü Bitmek Bilmiyor
32 dakika önce
İsrail polisi, Kudüs'te yaşayan Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere vermek için el koydu.
İsrail
polisi, Kudüs
'te yaşayan Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere vermek için el koydu. İsrail mahkemesinin Kudüs'ün doğusunda yaşayan Ebu Asab ailesinin evinin bir Yahudi yerleşimcinin arazisini işgal ettiğine dair karar aldı. Bölgeye giden İsrail polisi, eve baskın düzenleyerek baba Hatem Ebu Asab'ı darp edip gözaltına aldı. Filistinlilere ait olmasına rağmen Gaiplik Yasasınca Yahudilere devredilmesine tepki gösteren Filistinlileri evin sokağına almayan polis, eve ikinci bir baskın düzenleyerek evi boşalttı. 65 yıldır yaşadıkları evi terk etmek zorunda kalan aile üyeleri, kiralarını eksiksiz ödediklerini ve 5 yıl önce aleyhlerine tahliye davası açıldığını açıkladı. İsrail, Gaiplik Yasası çerçevesinde, Filistinlilere ait evleri Yahudi yerleşimcilere devrederek, Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:56 Kaynak: İHA
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerasında Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: 100'ün Üzerinde Komiser Yardımcısı Tutuklandı
Ekrem İmamoğlu ile Pazarcı Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet
Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması