İşgalci İsrail ordusunun Filistin'deki sivillere yönelik zulmü devam ediyor. Son olarak Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentine, baskın düzenleyen İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Baskında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan bir gencin sosyal medya üzerinden yardım istediği anlar ise sosyal medyada büyük yankı buldu. Kanlar içinde kalan Filistinli genç, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak arkadaşlarından yardım çağrısında bulundu.
Videoda kanlar içinde görünen gencin, "Allah aşkına, ben buradayım" diyerek kendisini izleyenlerden yardım istediği görüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika Dünya