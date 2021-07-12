İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın yaptı. Düzenlenen baskında 6 Filistinli yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. İsrail'in zulmü artarak sürerken, baskında yaralanan bir genç, sosyal medyada canlı yayın yaparak yardım istedi. "Allah aşkına, ben buradayım" diyerek canlı yayında yaşadıklarını anlatan gencin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini burktu.

İşgalci İsrail ordusunun Filistin'deki sivillere yönelik zulmü devam ediyor. Son olarak Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentine, baskın düzenleyen İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı. CANLI YAYIN YAPARAK YARDIM İSTEDİ Baskında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan bir gencin sosyal medya üzerinden yardım istediği anlar ise sosyal medyada büyük yankı buldu. Kanlar içinde kalan Filistinli genç, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak arkadaşlarından yardım çağrısında bulundu. ''ALLAH AŞKINA BEN BURADAYIM'' Videoda kanlar içinde görünen gencin, "Allah aşkına, ben buradayım" diyerek kendisini izleyenlerden yardım istediği görüldü.

YORUMLAR (1) Gokhan Ocal: Yahudi deyip geçmemek lazım adamlar ortadogunun dokunulmaz lideri boşuna feryad etmeyin istedikleri zaman istegini yapan ulkedir israi yehuda Cevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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