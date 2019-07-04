Son Dakika Haberleri: İsrail zulmü Gazzeli balıkçıları da mağdur ediyor
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İsrail zulmü Gazzeli balıkçıları da mağdur ediyor

42 dakika önce

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde varılan uluslararası anlaşmalara rağmen balıkçıların avlanma mesafesini keyfi şekilde azaltarak Filistinli balıkçılara ateş açması, gözaltına alması veya teknelerine el koyması bölgede tek geçim kaynağı balıkçılık olan binlerce...

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde varılan uluslararası anlaşmalara rağmen balıkçıların avlanma mesafesini keyfi şekilde azaltarak Filistinli balıkçılara ateş açması, gözaltına alması veya teknelerine el koyması bölgede tek geçim kaynağı balıkçılık olan binlerce aileyi mağdur ediyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinlilerin, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkı bulunuyor. Ancak bu anlaşmayı hiçe sayan İsrail yönetimi çeşitli bahanelerle sık sık avlanma mesafesini düşürerek Filistinli balıkçıların 20 mil hakkına engel oluyor.
İsrail güçleri avlanma mesafesini geçtikleri gerekçesiyle el koyduğu balıkçı teknelerini bazen yıllarca elinde tutuyor.
İsrail zulmü Gazzeli balıkçıları da mağdur ediyor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:23 Kaynak: AA
Balıkçılık, İsrail, Gazze, Güncel
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