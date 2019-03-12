İsrailaaskerleri Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı
1 saat önce
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Askerler Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapattı. Mukavemet gösteren Müslümanlar ise darp edilerek gözaltına alındı. Ayrıca Mescid-i Aksa'daki İsrail polis karakolundan dumanların yükseldiği gözlendi. - KUDÜS
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:38 Kaynak: İHA
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