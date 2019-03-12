Son Dakika Haberleri: İsrailaaskerleri Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

İsrailaaskerleri Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

1 saat önce

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.

İsrailaaskerleri Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı, System.String[]
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Askerler Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapattı. Mukavemet gösteren Müslümanlar ise darp edilerek gözaltına alındı. Ayrıca Mescid-i Aksa'daki İsrail polis karakolundan dumanların yükseldiği gözlendi. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

İsrail, Aksa, 3. Sayfa
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