İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti

29.03.2026 07:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSSAD'ın, Irak'taki terör gruplarını İran'da "vekil güç" olarak kullanma planını Türkiye'nin engellediği ortaya çıktı. Ankara, ABD Başkanı Donald Trump'ı Irak'ı ve IKBY'yi "Terör örgütleri savaşa katılırsa süreç falan dinlemeden vururuz. Suriye'deki gibi yaparız" diye uyardı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında MOSSAD'ın Irak'ın kuzeyindeki PKK ile İran içindeki terör örgütü uzantılarını vekil güç olarak kullanma planı Türkiye'nin girişimleri ile çöktü.

TÜRKİYE HIZLA DEVREYE GİRDİ

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren İsrail, terör örgütleri PKK ve PJAK'ı İran'a karşı kara gücü olarak konumlandırmak istedi. MOSSAD aracılığı ile örgüt yöneticileri ile temasa geçildi. Hem Kuzey Irak'ta hem de İran tarafında hareketlilik başlayınca, Türkiye hızla devreye girdi. Bu andan itibaren Türkiye'nin tavrı dört koldan taraflara iletildi.

ERDOĞAN BU HAMLEYE KARŞI ÇIKTI

İlk aşamada Mart başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına kesin bir dille itiraz ettiği ve Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğü konusunda tutumunun net olduğunu söylediği öğrenildi.

"SESSİZ KALMAYIZ, MÜDAHALE EDERİZ"

Geçtiğimiz günlerde güvenlik bürokrasisi ile bazı AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran savaşı konusunda yaptıkları değerlendirmede İsrail’in terör örgütlerini İran savaşına dâhil etme planının nasıl engellendiği gündeme geldi.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Irak merkezi hükümeti ve IKBY yönetimi ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin tutumunun net bir dille ifade edildiği öğrenildi. İsrail'in planı doğrultusunda Kürt grupların İran'a yönelik bir saldırı başlatması durumunda Türkiye'nin buna sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği taraflara iletildi.

"SURİYE GİBİ YAPARIZ"

Yapılan görüşmelerde, taraflara örgütün bu işin içine girmesi durumunda Türkiye'nin müdahale edeceği söylenerek, "Suriye'de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç (Terörsüz Türkiye) filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır." mesajı verildi. Türkiye'nin tavrının çok net olduğu ortaya konuldu.

KANDİL'E ÖCALAN AYARI

Öte yandan, bu süreçte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da devreye sokulduğu öğrenildi. Öcalan'dan Kandil'e İran konusunda kesinlikle müdahil olunmaması mesajı gitti. Öcalan'ın, "İsrail'in oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Donald Trump, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 1234 1234:
    orta doğuda türkiyesiz oyunlar içinde olanlar çöker . 36 8 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    GERÇEKTENMİ HELAL OLSUN. 24 14 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Rahip Brunson da gördük, al papazı ver papazı dendiğinde. İsrail ve ABD ne zaman söz dinlemiş ki şimdi dinleyip geri çekilecek diye düşünüyorum. 15 18
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    haberin ogru olan kısmı yok. hiçbir resmi açıklama yok 13 15 Yanıtla
    5032Sy 5032Sy:
    devlet sırrı diye birşey duymadın sanırım, herşey resmi olarak açıklanmaz, samanla rakıyı biraz azalt 4 1
  • memet8055 memet8055:
    Eğerki bu haber doğruysa ülkemle gurur duyarım 11 7 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    pkk silah bıraktıydı ya onu neden yazdınız..)))) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:32
Robert De Niro: Trump’ın derhal görevden alınması gerekiyor
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
08:20
Kim’den ABD’yi tedirgin eden hamle
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:22
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 09:03:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.