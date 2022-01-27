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İsrailli 2 asker yine "dost ateşi" sonucu yaralandı - Son Dakika

İsrailli 2 asker yine "dost ateşi" sonucu yaralandı

27.01.2022 12:06
İsrailli 2 asker yine "dost ateşi" sonucu yaralandı

İsrail ordusunun Mısır sınırı yakınlarında açtığı "dost ateşi" sonucu 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.

İsrail ordusunun Mısır sınırı yakınlarında açtığı "dost ateşi" sonucu 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellemek için düzenlenen bir operasyon sırasında 2 sınır muhafızı, ordunun yanlışlıkla ateş açması sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "kaçakçılar tarafından gece boyunca İsrail'e doğru yoğun şekilde ateş açıldığı", açılan ateşe karşılık verildiği sırada "yanlış teşhis" sonucu 2 sınır muhafızının hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Bu, İsrail'de bu ay yaşanan ikinci "dost ateşi" vakası oldu.

İsrail ordusu, 13 Ocak'ta da bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ndeki bir üste nöbet sırasında "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları duyurulmuştu.

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Uyuşturucu, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli 2 asker yine 'dost ateşi' sonucu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli 2 asker yine "dost ateşi" sonucu yaralandı - Son Dakika
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