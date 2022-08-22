İsrailli onlarca kuruluştan Tel Aviv yönetiminin kapattığı 7 Filistinli STK'ya destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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İsrailli onlarca kuruluştan Tel Aviv yönetiminin kapattığı 7 Filistinli STK'ya destek açıklaması Açıklaması

22.08.2022 14:34
İsrailli onlarca kuruluştan Tel Aviv yönetiminin kapattığı 7 Filistinli STK'ya destek açıklaması Açıklaması

İsrailli 47 sivil toplum kuruluşu (STK), Tel Aviv yönetiminin "terör örgütü" listesine aldığı ve baskın yaparak kapısına mühür vurduğu Filistinli 7 STK ile dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

İsrailli 47 sivil toplum kuruluşu (STK), Tel Aviv yönetiminin "terör örgütü" listesine aldığı ve baskın yaparak kapısına mühür vurduğu Filistinli 7 STK ile dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, diğer 46 STK ile birlikte imzaladıkları ortak yazılı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.

Ortak açıklamada, "Belgeleme, hak savunuculuğu ve yasal yardımlar, dünya çapında insan hakları çalışmalarının temelidir. Bu tür faaliyetleri suç ilan etmek esef vericidir ve baskıcı rejimlerin karakteridir." değerlendirmesi yapıldı.

Filistin toplumundaki insan hakları savunucusu meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan İsrailli STK'ların açıklamasında, "Bu temelsiz suçlamaları tanımıyoruz ve uluslararası toplumu, kararını geri çekmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu

İsrail ordusu 18 Ağustos'ta, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli STK'nın ofislerini "terör örgütü listesine alındıkları" gerekçesiyle basarak kapılarına mühür vurmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, STK'ların İsrail'de terör örgütü kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına "faaliyet yürüttüğü, finansman ve eleman sağladığı" gerekçesiyle kapatıldığı savunulmuştu.

İsrail ordusu, "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı" gerekçesiyle terör örgütü ilan edilen Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Ağı, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'nden oluşan 6 STK ile daha önceden listeye alınmamış ancak hakkında kapatma kararı bulunan Sağlık İşleri Komitelerinin ofislerini basarak içerideki envantere el koyup kapılarına mühür vurmuştu.

İsrail, terör örgütü listesine aldığı Filistinli STK'lar için yeterli delil sunamamıştı

İsrail Adalet Bakanlığı, Ekim 2021'de uluslararası itirazlara rağmen 6 Filistinli STK'yı "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı" gerekçesiyle "terör örgütü" ilan etmişti.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, İsveç, Hollanda, İtalya ve İrlanda; İsrail'in söz konusu kuruluşlar hakkında ileri sürdüğü terör suçlamasına yeterli delil sunamadığını belirterek 6 Filistinli STK'ya mali destek sağlamaya devam edeceklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli onlarca kuruluştan Tel Aviv yönetiminin kapattığı 7 Filistinli STK'ya destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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