İsrailli ajan, 1 milyon telefon numarasını takip etti

Güney Kıbrıs'ta, İsrail İstihbarat Teşkilatı eski ajanı Tal Dilian'a ait kamyonette, 'özel görüşmeleri dinleme ve izleme yapabilen donanım' bulunması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Dilian'ın bugüne kadar 1 milyon telefon numarasını takip edip, kaydettiği belirlendi. Rum polisi numaraların kimlere ait olduğu ve neden dinlendiği ile ilgili çalışma başlattı.

Güney Kıbrıs'ta muhalefetin sert eleştirilerine neden olan olay, İsrailli ajan Tal Dilian'ın 'meteorolojik teçhizat donanımlı' diye ülkeye soktuğu kamyonetin, 'casusluk amaçlı' kullanıldığının ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Rum polisi, Dilian'ın evine ve ofisine baskınlar düzenledi. Baskınlar sonucunda çok sayıda bilgisayara ve evraka da el konuldu.

İSRAİLLİLERİN APARTMANINA BASKIN

Rum polisinin yaptığı araştırma sonucunda, Larnaka'da İsraillilerin yaşadığı bir apartmana da baskın düzenlendi. Baskın sonrasında elde edilen sunucularda, 2 milyon dolarlık 'kötü' amaçlı bir virüs yazılımı tespit edildi.

Yazılımın, akıllı telefonların içine sızarak, hiçbir iz bırakmadan kişisel bilgileri ve telefondaki tüm kayıtları ele geçirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, İsrailli Ajan Dilian'ın bugüne kadar 1 milyon telefon numarasını takip edip, kaydettiği belirlendi. Rum polis yetkilileri, elde edilen 1 milyon numaranın kimlere ait olduğunun kontrol edildiğini, ne amaçla kaydedildiklerinin belirlenmeye çalışıldığını açıkladı. Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de ana muhalefet AKEL liderini özel olarak Saray 'a çağırdı.

SARAY'DA ÖZEL GÖRÜŞME

Rum ana muhalefet AKEL yaşananları eleştirdi. Bunun üzerine Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'yu özel olarak Saray'a davet etti. Saray'da yapılan toplantıya Polis Genel Müdürü ve Rum İstihbarat yetkilileri de katıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, herhangi bir vatandaşın veya siyasi kişiliğin özel hayatının ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini söyledi.