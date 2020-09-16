İsrailli aktivistler, BAE ve Bahreyn bayrakları yerine Filistin bayrağını astı - Son Dakika

İsrailli bir grup aktivist, İsrail'in Netanya kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrağı indirerek yerine Filistin bayrağını astı.

ABD'nin arabuluculuğu ile İsrail ile BAE ve Bahreyn dün normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalanmıştı. İsrail'deki Netanya belediyesi, anlaşma imzalanmasının ardından kentin caddelerinde İsrail bayrakları başta olmak üzere ABD, BAE ve Bahreyn bayraklarını dalgalandırdı. Anlaşmaya tepki gösteren İsrailli bir grup aktivist, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrağı indirerek yerine Filistin bayrağını astı. Aktivistlardan bir kişi, 'Barış yapmamız gereken ülkenin bayraklarını astık. Keşke gerçek komşularımızla bir anlaşma yapsak' dedi.

(Hamad Alnajjar/İHA)