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İsrailli aktivistler Batı Şeria'da Filistinliler ile zeytin ağacı dikti - Son Dakika

İsrailli aktivistler Batı Şeria'da Filistinliler ile zeytin ağacı dikti

04.02.2022 17:41
İsrailli aktivistler Batı Şeria'da Filistinliler ile zeytin ağacı dikti

Filistinlilerle dayanışma gösteren İsrailli aktivistler ve milletvekilleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Burin kasabasında İsrail'in el koyma tehdidi altındaki topraklarda zeytin ağacı dikme etkinliğine katıldı.

Filistinlilerle dayanışma gösteren İsrailli aktivistler ve milletvekilleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Burin kasabasında İsrail'in el koyma tehdidi altındaki topraklarda zeytin ağacı dikme etkinliğine katıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, aktivistleri taşıyan otobüslerin Nablus'un güneyindeki Burin kasabasına girmesini engellediğini söyledi.

Bunun üzerine onlarca aktivistin kasabaya yürüyerek girmek zorunda kaldığını aktaran Daglas, İsrail güçlerinin bölgede yoğun şekilde konuşlandığına dikkati çekti.

Daglas, İsrailli aktivistler ile İsrail parlamentosundan bazı milletvekillerinin, müsadere tehdidi altındaki özel arazilere zeytin ağacı dikme faaliyetine katıldığını belirtti.

Hükümet ortağı partiden de 2 vekil katıldı

Filistinlilerle dayanışma etkinliğinde İsrail parlamentosundaki Filistinli Arapların temsil edildiği Ortak Liste Milletvekili Ahmed Tıybi'nin yanı sıra koalisyon hükümeti ortaklarından sol eğilimli Meretz Partisinden Gabi Lasky ve Mossi Raz da yer aldı.

AA muhabirine konuşan Milletvekili Tıybi, yasa dışı yerleşim tehdidi altındaki topraklarda bulunmanın önemini vurguladı.

Tıybi, "Bu tür faaliyetler devam etmeli ve Filistin toprakları, toprağın sahipleri için canlı kalmalı. İsrailli aktivistlerin dayanışma konusundaki rollerini takdir ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli aktivistler Batı Şeria'da Filistinliler ile zeytin ağacı dikti - Son Dakika


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