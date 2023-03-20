İsrail Maliye Bakanı'ndan akla mantığa sığmayacak sözler: Filistin halkı diye bir şey yok, sahte bir millet ürettiler - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı'ndan akla mantığa sığmayacak sözler: Filistin halkı diye bir şey yok, sahte bir millet ürettiler

20.03.2023 17:29

Sıkça yaptığı aşırı sağcı açıklamalar ile bütün dikkatleri üzerine çeken İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin diye bir halkın olmadığını belirtti. Smotrich, "Filistinliler diye bir şey yok çünkü Filistin halkı diye bir şey yok. Sahte bir millet ürettiler sonra da Siyonizm ile mücadele için İsrail topraklarında uydurma bir hak iddia etmeye çalıştılar." şeklinde konuştu.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre bir süre önce Filistin beldesi Huvvara'nın "yeryüzünden silinmesi" gerektiği yönündeki sözleriyle büyük tepki çeken Smotrich, Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Siyonist Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada yine tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİN HALKI DİYE BİR ŞEY YOK"

Smotrich, "Filistinliler diye bir şey yok çünkü Filistin halkı diye bir şey yok. Filistinliler kim? Ben Filistinliyim." ifadelerini kullandı.

19. YÜZYILDA BÖLGEYE GELDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

İsrail'in kurulmasından önce ailesinin buraya yerleştiğini, onların ve kendisinin "gerçek Filistinli" olduğunu iddia eden Smotrich, Filistinlilerin bu coğrafyaya 19. yüzyıldaki göç dalgasıyla geldiğini ve Yahudilerin, Kutsal Kitap'taki kehanetlere göre topraklarına dönmesinden sonra bazı Arapların bundan hoşlanmadığını ileri sürdü.

"SAHTE BİR MİLLET ÜRETTİLER"

Smotrich, "Sahte bir millet ürettiler sonra da Siyonizm ile mücadele için İsrail topraklarında uydurma bir hak iddia etmeye çalıştılar. Bu, tarihi ve Kutsal Kitap'ta anlatılan bir gerçek. Bu gerçek, İsrail'deki Araplar tarafından işitilmeli. Bu gerçek, İsrail'deki kafası karışık Yahudi halkı tarafından duyulmalı. Bu gerçek, Elysee'de ve Beyaz Saray'da duyulmalı. Bu gerçek, tüm dünyada duyulmalı." diye konuştu.

KRİTİK GÖREVLERDE YER ALMIŞTI

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti. Maliye Bakanı Smotrich, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söylemişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. İsrailli Bakan ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı. Smotrich ve İsrail siyasetinde son dönemde öne çıkan aşırı sağın diğer figürleri, "Filistin diye bir halkın bulunmadığını ve bu nedenle Filistinlilerin bağımsızlık haklarının olmadığını" savunuyor.

Kaynak: AA
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