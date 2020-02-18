İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı

7 saat önce

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick'i kısa süreliğine gözaltına aldı.

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Mescid-i Aksa'da gözaltına alındı, System.String[]

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick'i kısa süreliğine gözaltına aldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve fanatik Yahudileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik eden Glick'in kuralları çiğnediği gerekçesiyle İsrail polisince Harem-i Şerif'in avlusunda gözaltına alındığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarılan Glick'in yakındaki bir polis merkezine götürüldükten kısa süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Adı sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla anılan Haham Glick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapmıştı.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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