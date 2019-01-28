Son Dakika Haberleri: İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

1 saat önce

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı milletvekili Glick ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerinin öncülerinden sayılan Glick, geçen yıl birçok kez Harem-i Şerif'e girmişti.

Glick, en son geçen yıl 3 Aralık'ta beraberindeki bir grup fanatik Yahudi'yle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

?İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

Netanyahu, yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermişti.

İsrail polisi ise geçen aylarda İsrailli milletvekillerinin ayda bir kez Mescid-i Aksa'ya girişine izin verileceğini duyurmuştu.

??İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Milletvekili, Kudüs, İsrail, Aksa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi

Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 13:07:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]