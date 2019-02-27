Son Dakika Haberleri: İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

20 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı Milletvekili Glick ile beraberindeki bir grup fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerinin öncülerinden sayılan Haham Glick, en son 28 Ocak'ta Harem-i Şerif'e girmişti.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

Netanyahu, yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermişti.

İsrail polisi ise geçen aylarda İsrailli milletvekillerinin ayda bir kez Mescid-i Aksa'ya girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:28 Kaynak: AA

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