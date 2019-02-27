İsrailli Aşırı Sağcı Milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı Milletvekili Glick ile beraberindeki bir grup fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.



Sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerinin öncülerinden sayılan Haham Glick, en son 28 Ocak'ta Harem-i Şerif'e girmişti.



İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.



Netanyahu, yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermişti.



İsrail polisi ise geçen aylarda İsrailli milletvekillerinin ayda bir kez Mescid-i Aksa'ya girişine izin verileceğini duyurmuştu.



Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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