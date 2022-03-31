İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
Üye Girişi

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

31.03.2022 10:12
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir, polis eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir, polis eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'in, ramazan ayı arifesinde bu tür eylemlerin vahim sonuçlara yol açacağı uyarılarına rağmen İsrail polisinden izin aldıktan sonra Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, baskın sırasında Aksa'nın avlusunda ve dışında çok sayıda İsrail güvenlik gücü bulunduğu aktarıldı.

İsrail polisinin, baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarında bulunan El-Esbat Kapısı'nda (Aslanlı Kapı) Filistinli bir kadını gözaltına aldığı kaydedildi.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'nın batısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiği anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında yer aldı.

Görüntülerde Ben-Gvir'in, ramazan ayı boyunca Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasını kabul etmeyeceğini belirterek, "Bu ziyaretimin basit tek bir mesajı var; boyun eğmeyeceğim ve taviz vermeyeceğim." dediği dikkati çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

YORUMLAR
500
'İsrail'in Yahudilere ramazanda Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine' Filistinli gruplardan tepki 'İsrail'in Yahudilere ramazanda Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine' Filistinli gruplardan tepki

İsrail, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
10:03 Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Tuğrul, Canan'ın tavsiyesini dinler
10:02 Uzmanlar çöl tozuna karşı uyardı! Çeşitli bakteri ve mantarlar taşıyor olabilir
09:57 2 aydır aranıyordu! Hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç teslim oldu
09:55 İYİ Parti'deki değişikliklerin sebebi Koray Aydın'ın 2 fotoğrafı mı?
09:54 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey'in sıradaki hedefi, İnegöl
09:49 Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı
09:46 Hem Putin ile hem Zelenski ile görüşen Abramovich, Ankara'da nasıl tedavi oldu? İşte enteresan trafiğin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:27:35. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement