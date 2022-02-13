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İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde "kışkırtma eylemi" - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde "kışkırtma eylemi"

13.02.2022 15:20

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Salim ailesinin evinin önüne onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak, kışkırtma eylemi yaptı.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Salim ailesinin evinin önüne onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak, kışkırtma eylemi yaptı.

Ben-Gvir, daha önce yaptığı açıklama doğrultusunda çalışma ofisinin burası olacağını savundu.

Olayı protesto etmek isteyen Filistinlilere, İsrail polisi göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Görgü tanıkları, bir Filistinlinin gözaltına alındığını söyledi.

İsrail polisi, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimciler ve Filistinliler arasında güvenlik bariyeri oluşturdu.

Filistin yönetimi: İsrail hükümeti sorumludur

Filistin Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.

Bakanlık, Kudüs'e ve burada yaşayan Filistinlilere yapılan saldırılardan İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Açıklamada, "İsrail, kutsal kentte Yahudileştirme sömürge projesi, kenti işgal devletine katma çabası ve Filistin'den ayırmak için zamana karşı yarışıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin yönetimi, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), gerekli adımları atmaktaki eksikliğinin İsrail yönetimini teşvik ettiğini vurguladı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde artan gerilim

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir, Yediot Ahranot gazetesine yaptığı açıklamada çalışma ofisini Şeyh Cerrah Mahallesi'ne taşıyacağını söylemişti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, gece saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek buradaki Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırmış, evlerine ve arabalarına taş atmıştı.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah'taki olayların yoğun yaşandığı dönem olan Mayıs 2021'de de benzer bir eylemde bulunmaya çalışmış ancak İsrail yönetimi gerilimi tırmandıracağı gerekçesiyle milletvekiline engel olmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, bu kışkırtma eylemine karşı akşam saatlerinde yürüyüş çağrısı yaptı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kışkırtma eylemi
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kışkırtma eylemi
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kışkırtma eylemi
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kışkırtma eylemi

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Milletvekili, Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 'kışkırtma eylemi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Şeyh Cerrah Mahallesi'nde "kışkırtma eylemi" - Son Dakika
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