Üye Girişi
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Kudüs'teki provokatif eylemine Likud'dan destek - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Kudüs'teki provokatif eylemine Likud'dan destek

16.02.2022 23:36
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Kudüs'teki provokatif eylemine Likud'dan destek

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli ailenin evinin önünde çadır kurarak yaptığı eylemine Likud Partisi ve diğer sağ partilerden 16 milletvekili katıldı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli ailenin evinin önünde çadır kurarak yaptığı eylemine Likud Partisi ve diğer sağ partilerden 16 milletvekili katıldı.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerilimi tırmandıran eylemine devam ediyor. Filistinli bir ailenin evinden zorla çıkarılmasıyla buraya yerleşen Yahudi aileyi korumak için eylem yaptığını ileri süren Ben-Gvir'i, Likud partisinden aralarında eski bakanlar ve aşırı sağcı diğer partilerin de yer aldığı 16 milletvekili geldi.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un önde gelen isimlerinden Yuli Yoel Edelstein, Likud milletvekilileri Amir Ohana, Yoav Kisch, Shlomo Karhi, Yoav Galant, Miki Zohar, Gadi Yevarkan, Keti Shitrit, Galit Distel-Atbaryan, May Golan Ben Gvir'in eylemine katıldı. Aynı şekilde, aşırı sağcı ve dini Siyonist partilerden milletvekillerinin yanı sıra İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Ariyeh King de Ben-Gvir'in çadır kurduğu alana geldi.

Gerilimin yüksek olduğu bölgede İsrail polisinin güvenlik önlemlerini artırması dikkati çekti. Polis, evlerinin önünde toplanan bölge sakini Filistinlileri dağıttı. İsrail polisi ve Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Olaylarda en az 20 kişi tutuklanmış, onlarca kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500

Milletvekili, Doğu Kudüs, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Kudüs'teki provokatif eylemine Likud'dan destek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:32 Hull City'sinde şaşkınlık yaratan durum! Acun Ilıcalı'nın Salah'ı iki maçtır kayıplara karıştı
23:19 Erdoğan'ın sitemi Millete Sesleniş konuşmasına damga vurdu: Bu kadar müjdeler verdik ama alkış yok
23:18 Bir haftadır kayıp olarak aranan Rabia, vadi yatağında ölü olarak bulundu
22:57 Millet İttifakı, 6 partiye ulaşırsa oy oranı nasıl değişecek? Son anketten dengeleri etkileyecek sonuç
22:56 Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 23:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Kudüs'teki provokatif eylemine Likud'dan destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement