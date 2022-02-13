İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki eylemi gerginliği artırdı (1) - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak yaptığı kışkırtma eylemi bölgedeki gerilimin artmasına neden oldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail milletvekili Ben-Gvir'in çadır kurduğu yerin yakınında, eyleme destek vermeye gelen çok sayıda Yahudi yerleşimci toplandı.

Yahudi yerleşimciler bölgedeki Filistinlilerle sözlü sataşmaya girerken, İsrail polisi Filistinlileri yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Gerginliğin artması üzerine, İsrail polisi ses bombası atarak Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.