Üye Girişi
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'ta kurduğu çadır kaldırıldı - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'ta kurduğu çadır kaldırıldı

14.02.2022 00:54
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'ta kurduğu çadır kaldırıldı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı.

İsrail milletvekili Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önüne Ben-Gvir'in kurduğu çadır, İsrail polisi tarafından kaldırıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in polis tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Sosyal medyada Itamar Ben-Gvir'e polisin müdahalesine ilişkin görüntüler yer aldı.

İsrail polisinin çevrede sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail polisi, artan gerilime karşı zaman zaman ses bombası kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, aralarında gazdan etkilenenler de dahil ses bombası, darp ve plastik mermiden en az 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 6'sının hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde artan gerilim

Ben-Gvir, dün Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, çalışma ofisini Şeyh Cerrah Mahallesi'ne taşıyacağını söylemişti. İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin kurduğu çadır gün boyunca bölgede Filistinliler, yerleşimciler ve İsrail polisi arasında gerilimin tırmanmasına yol açmıştı. İsrail polisi, olaylarda 12 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah'taki olayların yoğun yaşandığı dönem olan Mayıs 2021'de de benzer bir eylemde bulunmaya çalışmış ancak İsrail yönetimi gerilimi tırmandıracağı gerekçesiyle milletvekiline engel olmuştu.

YORUMLAR
500

Milletvekili, İsrail, İşgal, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'ta kurduğu çadır kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:48 Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'ta kurduğu çadır kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement