İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'ta kurduğu çadır kaldırıldı - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı.

İsrail milletvekili Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önüne Ben-Gvir'in kurduğu çadır, İsrail polisi tarafından kaldırıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in polis tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Sosyal medyada Itamar Ben-Gvir'e polisin müdahalesine ilişkin görüntüler yer aldı.

İsrail polisinin çevrede sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail polisi, artan gerilime karşı zaman zaman ses bombası kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, aralarında gazdan etkilenenler de dahil ses bombası, darp ve plastik mermiden en az 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 6'sının hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde artan gerilim

Ben-Gvir, dün Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, çalışma ofisini Şeyh Cerrah Mahallesi'ne taşıyacağını söylemişti. İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin kurduğu çadır gün boyunca bölgede Filistinliler, yerleşimciler ve İsrail polisi arasında gerilimin tırmanmasına yol açmıştı. İsrail polisi, olaylarda 12 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah'taki olayların yoğun yaşandığı dönem olan Mayıs 2021'de de benzer bir eylemde bulunmaya çalışmış ancak İsrail yönetimi gerilimi tırmandıracağı gerekçesiyle milletvekiline engel olmuştu.