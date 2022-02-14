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İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı - Son Dakika

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı

14.02.2022 23:28

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle olayları tırmandıran çadırı, polis tarafından kaldırıldı. Çadırın kaldırılmasına rağmen Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginlik devam etti. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'de Filistinlilere destek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne geldi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı

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Milletvekili, Doğu Kudüs, Polis, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu çadır kaldırıldı - Son Dakika
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