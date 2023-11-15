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İsrailli askerlerden Şifa Hastanesi'nde vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu - Son Dakika

İsrailli askerlerden Şifa Hastanesi'nde vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

15.11.2023 14:29  - Güncelleme: 15:30

İsrail ordusu gece yarısı Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Hastane binasında saatlerce arama yapan askerler içeride herhangi bir İsrailli rehinenin olduğuna dair iz bulamadıklarını açıklarken, hastane görevlileri ise baskın sırasında kan donduran gelişmeler yaşandığını anlattı. Askerlerin hastaneye sığınan erkekleri çıplak ve gözleri bağlı şekilde gözaltına aldıkları, acil servistekilere saldırdıkları ve çevrede hala silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıp binlerce Filistinliyi katleden İsrail, gece yarısı bir süredir abluka altına alıp vurduğu Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. İsrail içeride Hamas üyelerinin ve İsrailli rehinelerin olduğunu iddia ederken, yapılan son açıklamada, hastanede İsrailli rehinelerin olduğuna dair bir iz bulunamadığı açıklandı. Öte yandan hastanedeki sağlık görevlileri baskın sırasında İsrailli askerlerin hastaneye sığınan erkekleri çıplak ve gözleri bağlı olarak gözaltına aldıkları, acil serviste yatan hastalara saldırdıkları ve Şifa Hastanesi çevresinde uzun süre silah sesleri duyulduğu ifade ediliyor.

İsrailli askerlerden Şifa baskınında vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

ŞİFA HASTANESİ'NE GECE YARISI BASKINI

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıyor. 11 binden fazla Filistinliyi katleden ve bölgeyi adeta bir kan gölüne çeviren İsrail ordusu, sabaha karşı günlerdir kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Gece yarısı baskını, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığı yönünde alınan istihbarat bilgisini paylaşmasının ardından düzenlendi.

İsrailli askerlerden Şifa baskınında vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPTILAR

İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail güçlerinin operasyonu hastanenin belirli bir bölgesinde gerçekleştirdiğini, operasyona başlamadan önce ise hastanede olduğunu iddia ettiği tüm Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısında bulunduğunu aktardı. Operasyona, sivillerle iletişim kurmak için Arapça tercümanlar ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği açıklandı.

İsrailli askerlerden Şifa baskınında vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

HAMAS: BASKINDAN ABD SORUMLUDUR

İsrail ordusu, operasyonun bir istihbarat bilgisi üzerine düzenlendiğini duyurdu. Hastaneye giren İsrail güçlerinin operasyon için özel eğitim aldığı belirtildi. Hamas, Şifa Hastanesi baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

İsrailli askerlerden Şifa baskınında vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

ABD: HAMAS, GAZZE'DE HASTANELERİ SAKLANMAK İÇİN KULLANIYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü. Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

İsrailli askerlerden Şifa baskınında vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

"HASTANEYE SIĞINAN ERKEKLERE VAHŞİCE SALDIRDILAR"

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik gece yarısı baskını dünyanın büyük tepkisini çekerken, hastane içinde de kan donduran gelişmeler yaşandığı ifade edildi. El Şifa Hastanesi'nin acil servis çalışanı Omar Zaqout, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin hastaneye sığınan bazı erkekleri gözaltına aldığını ve vahşice saldırdığını söyledi.

İsrailli askerlerden Şifa baskınında vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

"ÇIPLAK VE GÖZLERİ BAĞLI OLARAK GÖZALTINA ALDILAR"

Zaqout, "İsrail güçleri gözaltına alınan erkekleri çıplak ve gözleri bağlı olarak aldı. Herhangi bir yardım veya malzeme getirmediler, sadece terör ve ölüm getirdiler "dedi ve ordunun şimdi hastane kompleksindeki her binayı çevrelediğini de sözlerine ekledi.

İsrailli askerlerden Şifa baskınında vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu

"HASTANE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR"

"180'den fazla ceset kötü durumda ve hâlâ hastanenin bahçesinde yatıyor" diye konuşan Zaqout, "Durum çok korkunç, hastanenin çevresinde her yerden silah sesleri duyuluyor" ifadelerini kullandı.

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli askerlerden Şifa Hastanesi'nde vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli askerlerden Şifa Hastanesi'nde vahşi saldırı! Erkekleri çıplak halde gözaltına aldılar, acil serviste silah sesleri duyuldu - Son Dakika
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