İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar - Son Dakika

İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar

13.11.2020 10:08

İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar İsrailli baba ve oğlu, internetten gördükleri Kangalları yakından tanıyabilmek için geldikleri Sivas'ta Anadolu Aslan'ına hayran kaldılar İsrailli baba ve oğul, internetten gördükleri kangalları yakından tanıyabilmek için geldikleri Sivas'ta...

İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar

İsrailli baba ve oğlu, internetten gördükleri Kangalları yakından tanıyabilmek için geldikleri Sivas'ta Anadolu Aslan'ına hayran kaldılar

SİVAS - İsrailli baba ve oğul, internetten gördükleri kangalları yakından tanıyabilmek için geldikleri Sivas'ta Anadolu Aslan'ına hayran kaldılar.

Amerika'da çiftlikleri bulunan gezgin İsrailli Ofek ve babası Haim Ben Şhıtrıt, Dünya'nın farklı noktalarını gezerek köpek ırklarını yakından tanıyor. Gezgin baba ve oğul, internet üzerinden tanıma fırsatı buldukları kangalları görmek için Sivas'a geldiler. İsrailli baba ve oğlu, Merakum mevkiinde bulunan kangal çiftliğini ziyaret ederek uzman kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız'dan bilgi aldı. Kangallarla zaman geçiren baba ve oğlu, Anadolu Aslan'ına hayran kaldılar.

Uzman kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, İsrailli baba ve oğulun kangallara hayran kaldıklarını belirterek, "Kangalı seven, kangalı tanıyan İsrail'de de kangal işine çok meraklı olan arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızın çeşitli ırklardan köpekleri de var ama kangal köpeğini seviyor. Bizleri de gelip ziyaret ettiler. Kangalları, sanal alemde internet aracılığıyla görüp, tanıyorlar. Koyunların, ineklerin olduğu bir çiftliğe sahip oldukları için kangalları sanal alemde tanımışlar. Bu günde kangalları yakından görmek için gelip, bizi ziyaret ettiler. Kangalları tanımak için Sivas'a geldiler. Doğru elde, doğru ıslah da kangalı görebildikleri için mutlu oldular. Bizim burada ki kangallara hayran kaldılar " dedi.

"Eğer kangalınız varsa kurtlar problem olmaz"

Baba Haim Ben Şhıtrıt, kangalların ırk olarak iri cüsseleriyle dikkat çektiklerini belirterek, "Biz kangal çiftliğine geldik. Çiftliğinde orijinal kangalları var. Bütün Dünyayı gezdik, kangalları ineklerin ve koyunların içerisinde gördük. Çok iri hayvanlar, koyunlara karşı çok profesyoneller. Kurtlara karşı da özel dizayn edilmiş ırklar. Bütün Dünya'da ki kurt popülasyonlarına karşı mücadele edebilirler. Eğer kangalınız varsa hiç probleminiz olmaz, kurt kalmaz "dedi.

Ofek Ben Şhıtrıt, kangallara hayran kaldığını belirterek, "Kangalları çok iyi gördüm, sevdim. Kangalların zeki, saf ve iri hayvanlar olduğunu gördüm. Kangalları çok sevdim, safkanları görmek beni mutlu etti " dedi.

İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar
İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar
İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar
İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar
İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar
İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar
İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar

Hüseyin Yıldız, Kangal, Sivas, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrailli baba ve oğlu, kangallara hayran kaldılar - Son Dakika


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