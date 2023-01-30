Filistinli faillerin mahallelerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini ve kapı kapı dolaşarak silahların toplanmasını istediğini dile getiren Ben-Gvir, silah taşıyan herkesi tespit etmek ve gözaltına almak için sosyal ağların taranması talimatı verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinlilere 'elektrikli sandalyede idam' tehdidi - Son Dakika

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