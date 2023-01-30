İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinlilere "elektrikli sandalyede idam" tehdidi - Son Dakika
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İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinlilere "elektrikli sandalyede idam" tehdidi

30.01.2023 21:47
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinlilere "elektrikli sandalyede idam" tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsraillilere saldırı düzenleyen Filistinlilerin "elektrikli sandalyede" idam edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsraillilere saldırı düzenleyen Filistinlilerin "elektrikli sandalyede" idam edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Ben-Gvir, başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinin toplantısında Filistinlilere yönelik tehditlerde bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsraillilere karşı düzenlenen saldırılara işaret eden Ben-Gvir, "Yakında idam yasasını çıkaracağız. Sivilleri katledenler elektrikli sandalyede idam edilmeliler." dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'nın haberine göre ise Ben-Gvir, Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistinli faillerin mahallelerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini ve kapı kapı dolaşarak silahların toplanmasını istediğini dile getiren Ben-Gvir, silah taşıyan herkesi tespit etmek ve gözaltına almak için sosyal ağların taranması talimatı verdiğini ifade etti.

Ben-Gvir'in dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 14 evin yıkılması talimatı verdiği bildirilmişti.

İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürülmüştü. Bunu, Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

Bölgede gerilim tırmanırken fanatik Yahudi yerleşimciler Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına yönelik saldırılarını artırdı.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinlilere 'elektrikli sandalyede idam' tehdidi - Son Dakika

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