İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

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Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1

ABD'den Türkiye'yi çok kızdıracak bir hamle daha! Teröristlere silah gönderdiler