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İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya baskın

1 saat önce

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Ariel'in bu sabah bir grup fanatik Yahudi'yle Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.
Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca haziran ayı boyunca 2 bin 857 fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği bilgisi paylaşıldı.
İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisinden bakan olan Ariel, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. Bu yıl birçok kez Aksa'ya baskın yapan Ariel, en son 11 Haziran'da Harem-i Şerif'e girmişti.
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya baskın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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