Son Dakika Haberleri: İsrailli Bakan'dan Suriye'ye Saldırı İtirafı

İsrailli Bakan'dan Suriye'ye Saldırı İtirafı

1 saat önce

İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz'dan dün akşam Suriye'nin Halep kentine düzenlenen saldırının arkasında İsrail ordusu olduğu itirafı geldi.

İsrailli Bakan'dan Suriye'ye Saldırı İtirafı, System.String[]
İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz'dan dün akşam Suriye'nin Halep kentine düzenlenen saldırının arkasında İsrail ordusu olduğu itirafı geldi.

Yerel bir radyoya konuşan Katz, "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı." diyerek Halep'teki saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği iddialarını doğrulamış oldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, gece geç saatlerde İsrail'e ait savaş uçaklarının Halep'te rejim kontrolündeki Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Yerel kaynaklar, saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta Şam Havalimanı'na yönelik hava bombardımanından birkaç gün sonra yaptığı açıklamada saldırısının arkasında ülkesinin olduğunu ifade etmişti

Uzmanlar, Netanyahu ve bakanlarının Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin yattığı yorumunu yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

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