İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi

16.03.2022 01:56
İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi

İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Barlev, polise, Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişlerini kısıtlaması talimatını verdi.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Barlev, polise, Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişlerini kısıtlaması talimatını verdi.

İsrail gazetesi Yediot Aharonot'a göre, Barlev, Polis Şefi Yaakov Shabtai'ye, parlamenterlerin tehlikeye maruz kalmamaları için Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması emrini verdi.

Ancak, Hükümetin Yargı Müsteşarı Gali Baharav Miara, Barlev'in polis şefine böyle bir emir verme yetkisinin olmadığını açıklayarak, bakana parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarının bulunduğunu ve dolaşım özgürlüğüne sahip olduklarını belirten bir mesaj gönderdi.

Mescid-i Aksa'ya girişleri Yahudiler için kısıtlama hakkının ancak Başbakan'da olduğunu kaydeden Miara, bunun da ulusal güvenlik iddiasıyla Şabak'ın görüşünü aldıktan sonra olabileceğinin altını çizdi.

Barlev'in de müsteşara cevap olarak "Polisin, parlamento üyelerini koruması gerektiğini belirttiği" kaydedildi.

Yediot Aharonot gazetesi, haberinde Barlev'in söz konusu emrinin arka planına ilişkin bilgi vermedi.

Ancak, İsrail kamu yayın kuruluşu KAN geçen ay yaptığı yayında, ramazan ayında Filistin topraklarında güvenlik durumunun tehlike gösterdiği şeklinde uyarılarda bulunmuştu.

YORUMLAR
500

Parlamento, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
00:28 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
23:51 Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:12 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günlerdir kendisinden haber alınamıyor
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 02:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli bakan, parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement