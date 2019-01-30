Son Dakika Haberleri: İsrailli Bakandan Uluslararası Af Örgütü'ne "Yasak Tehdidi"

İsrailli Bakandan Uluslararası Af Örgütü'ne "Yasak Tehdidi"

40 dakika önce

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde konaklama hizmeti sunan bazı turizm şirketi yöneticilerinin "savaş suçuna yardımdan yargılanma riski altında" olduğu yönündeki raporunun ardından Uluslararası Af Örgütü'nü tehdit etti.

İsrailli Bakandan Uluslararası Af Örgütü'ne
İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde konaklama hizmeti sunan bazı turizm şirketi yöneticilerinin "savaş suçuna yardımdan yargılanma riski altında" olduğu yönündeki raporunun ardından Uluslararası Af Örgütü'nü tehdit etti.

İsrail Bakan, "UAÖ'nün internet üzerinden rezervasyon imkanı sunan bazı turizm şirketlerinin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini körüklediği" yönündeki raporuna tepki göstererek, örgütü "iki yüzlü" olmakla suçladı.

Erdan, örgütün İsraillilere yönelik "Yahudi karşıtı ve gayrimeşru" boykotları teşvik ettiğini iddia ederek, "Kamu Güvenlik Bakanlığına, UAÖ'nün İsrail'e girişinin ve kalmasının önlenmesi olasılığını incelemesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı "İstikamet: İşgal" isimli raporunda, Airbnb, Booking.com, Expedia ve TripAdvisor gibi şirketlerin, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini körüklediği belirtilmişti.

İnternet üzerinden rezervasyon hizmeti veren söz konusu şirketlerin, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yüzlerce oda ve etkinlik ilanı yayımladığına dikkat çekilen raporda, bu şirketlerin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde turizmi destekleyerek söz konusu yerlerin varlığına ve genişlemesine katkı sağladığı ifade edilmişti.

Raporda ayrıca İsrail hükümetinin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki turizmi söz konusu yerlerin varlığını devam ettirmesi ve genişletilmesini meşrulaştırmak için bir yol olarak kullandığı ifade edilerek, Airbnb, Booking.com, Expedia ve TripAdvisor'a işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ait tüm ilanlarını kaldırma çağrısı yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:35 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
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