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İsrailli bakanın 1948'de Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı - Son Dakika

İsrailli bakanın 1948'de Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı

08.01.2022 10:01
İsrailli bakanın 1948'de Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı

İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde sansürlenen ancak yaşanan teknik bir hata nedeniyle ilk kez ortaya çıkan 1948 yılına ait bazı belgeler, üst düzey İsrailli yetkililerin Filistinli kadınlara tecavüzü ve Filistin köylerinin yok edilmesini savunan skandal açıklamalarını gün yüzüne çıkardı.

İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde sansürlenen ancak yaşanan teknik bir hata nedeniyle ilk kez ortaya çıkan 1948 yılına ait bazı belgeler, üst düzey İsrailli yetkililerin Filistinli kadınlara tecavüzü ve Filistin köylerinin yok edilmesini savunan skandal açıklamalarını gün yüzüne çıkardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz günlerde İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde yayınlanan belgeler, İsrailli yöneticilerinin Temmuz 1948'de yaptığı bir toplantının dökümünü içeriyordu.

1948 Arap-İsrail Savaşı dönemine ait dijitalleştirilmiş belgelerde, Yahudi asker ve sivillerin Filistinli Araplara karşı işlediği savaş suçlarına ilişkin İsrailli yöneticilerin bazı beyanları karartılarak sansürlendi.

Sansür kazası skandal ifadeleri gün yüzüne çıkardı

Ancak sitede yaşanan teknik bir hata nedeniyle, bazı cümlelerin üzerinde sansür amacıyla kullanılan karartmaların tek bir tıklama ile kaldırılabildiği görüldü.

Haaretz'in sansürsüz halini de paylaştığı belgelere göre, toplantıya katılan İsrail'in ilk Tarım Bakanı Aharon Zisling, 1948'de Yahudilerin Arap kadınlara yönelik "tecavüz olaylarını affedebileceğini" söylüyor.

Zihling, şu ifadeleri kullanıyor:

"Ramle'de tecavüz vakaları yaşandığını varsayalım. Tecavüz olaylarını affedebilirim ama diğer eylemleri affetmeyeceğim."

Ben Gurion'dan "Filistin köylerinin yok edilmesi" çağrısı

Belgenin ilerleyen sayfalarında sansürlenen bir diğer ifade ise İsrail'in kurucusu ve ilk Başbakanı David Ben Gurion'a ait.

Belgenin sansürlü versiyonunda Ben Gurion'un "Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım." sözlerine yer veriliyor. Ancak karartılan cümleler açığa çıktığında, İsrail liderinin tam olarak şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım. Ancak büyük tehlike oluşturan ve büyük tehlike oluşturacak yerler var ve bunları yok etmemiz gerekiyor."

Toplantıdaki İsrailli yetkililer ayrıca Kudüs, Yafa ve Hayfa gibi kentlerde "Yahudi askerler kadar sivillerin de savaş suçlarına karıştığını" belirtiyor ve Yahudi sivillerin bile bu savaş suçlarına ortak olması karşısında şaşırdıklarını ifade ediyor.

Filistin'deki "Büyük Felaket": Nekbe

Tarihi Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu ilan eden David Ben Gurion, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda da ülkesinin liderliğini yapmıştı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

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Filistin, İsrail, Savaş, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli bakanın 1948'de Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli bakanın 1948'de Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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