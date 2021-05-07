İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Filistinli engelli aktiviste çirkin sözler - Son Dakika

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Aryeh King, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Muhammed Ebu Humus isimli Filistinli engelli aktiviste karşı yakışıksız sözler kullandı.

Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılmak istendiği mahallede dün akşam yaşanan olaylar sırasında Yahudi yerleşimcilere desteğe gelen King'in çirkin sözleri ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

Mahalle sakinleriyle Yahudi yerleşimciler arasındaki ağız dalaşına dahil olan King, Filistinli aktiviste hitaben, "Ebu Humus, popon nasıl? Kurşun hala orada olduğu için topallıyor." ifadelerini kullandı.

King, "Popondaki kurşunu çıkardılar mı? Onu aldılar mı?" diyerek hakaretlerini sürdürdü.

İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı'nın, Ebu Humus'un gerçek mermiyle ayağından vurulmasına atıfta bulunup başına işaret ederek, "Maalesef o (kurşun) buraya gelmedi." demesi dikkati çekti.

King'in hakaret ettiği Filistinli aktivist ise cevaben, "(İzak) Rabin'i öldürdüğünüz gibi beni de öldürün. Umrumda değil. Başımdan vurun. Şehit olurum." ifadelerini kullandı.

"Mahkemeye taşıyacağım"

Filistinli aktivist Ebu Humus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, King'in ırkçı ve çirkin sözlerine tepki gösterdi.

Yaptığı hakaretlerden dolayı King hakkında dava açacağını dile getiren Ebu Humus, "Sanki Belediye Başkan Yardımcısı gibi değil çete lideri gibi tehditler savuruyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu o dur. Uluslararası camia artık bunların ne kadar ırkçı olduklarını görsünler." ifadelerini kullandı.

Filistinli aktivist Ebu Humus, 5 yıl önce işgal altındaki Batı Şeri ile Doğu Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında düzenlenen gösterilerde, İsrail güçlerince sağ ayağından gerçek mermiyle vurulmuştu.

Koltuk değneği ile yürüyen Ebu Humus, sakatlığının bir kısmının İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Ebu Humus, "Mahkemeye taşıyacağım, uluslararası camia bunların ne kadar ırkçı olduklarını görsün." dedi.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler ile etrafta bulunan işgalci Yahudi yerleşimciler arasında dün iftar vakti kavga yaşanmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasındaki arbede sırasında iftar masaları dağılmıştı.

Öte yandan mahalleye gelen aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir de Yahudi yerleşimcilerin safında yer alarak, Arap karşıtı kışkırtmalarda bulunmuştu.