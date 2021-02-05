İsrailli bilgisayar korsanları, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütüyle bağlantılı internet sitesini hackledi - Son Dakika

İsrailli bilgisayar korsanları, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütüyle bağlantılı internet sitesini hackledi

İsrail'de bilgisayar korsanları, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütüyle bağlantılı gruba ait internet sitesini ele geçirerek grup üyelerinin bilgilerini paylaştı.

İsrail'de bilgisayar korsanları, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütüyle bağlantılı gruba ait internet sitesini ele geçirerek grup üyelerinin bilgilerini paylaştı. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, kendilerini "Hayalim Almonim" (Meçhul Askerler) olarak adlandıran bir grup İsrailli bilgisayar korsanı, KKK örgütüyle ilişkili "KKK Vatansever Tugay Şövalyeleri" isimli gruba ait internet sitesini ele geçirdi. İsrailli hackerler, sitenin ana sayfasında "mutlu şabatlar, iyi geceler beyaz gurur", "mazlum tüm insanlarla Yahudi dayanışması, bir daha asla" yazılı mesajlar paylaştı. Ayrıca, "Ku Klux Klan Vatansever Tugay Şövalyeleri'nin" sözde liderinin de aralarında bulunduğu bazı grup üyelerinin kimlik bilgileri, adresleri ve fotoğrafları da yayımlandı.

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