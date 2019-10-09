İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi
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İsrailli gıda teknolojisi şirketi Aleph Farms yeryüzünde ürettikleri hayvan hücrelerini uzaya taşıdıktan sonra yeryüzünden 399 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üç boyutlu yazıcı ile küçük boyutta bir kas dokusu geliştirdi
Uzayda ilk defa laboratuvar ortamında yapay et geliştirildi.
İsrailli gıda teknolojisi şirketi Aleph Farms yeryüzünde ürettikleri hayvan hücrelerini uzaya taşıdıktan sonra yeryüzünden 399 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üç boyutlu yazıcı ile küçük boyutta bir kas dokusu geliştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:21
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