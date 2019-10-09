Son Dakika Haberleri: İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi
Son Dakika Dünya İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi

İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi

49 dakika önce

İsrailli gıda teknolojisi şirketi Aleph Farms yeryüzünde ürettikleri hayvan hücrelerini uzaya taşıdıktan sonra yeryüzünden 399 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üç boyutlu yazıcı ile küçük boyutta bir kas dokusu geliştirdi

İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi, System.String[]

Uzayda ilk defa laboratuvar ortamında yapay et geliştirildi.


İsrailli gıda teknolojisi şirketi Aleph Farms yeryüzünde ürettikleri hayvan hücrelerini uzaya taşıdıktan sonra yeryüzünden 399 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üç boyutlu yazıcı ile küçük boyutta bir kas dokusu geliştirdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:21 
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