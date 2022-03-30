İsrailli bir grup "Araplara ölüm" sloganıyla Beni Barak'ta yol kapattı - Son Dakika
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İsrailli bir grup "Araplara ölüm" sloganıyla Beni Barak'ta yol kapattı

30.03.2022 23:30
İsrailli bir grup "Araplara ölüm" sloganıyla Beni Barak'ta yol kapattı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde onlarca İsrailli "Araplara ölüm" sloganları atarak ana caddelerden birini kapattı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde onlarca İsrailli "Araplara ölüm" sloganları atarak ana caddelerden birini kapattı.

Beni Barak'ta dün meydana gelen ve biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, kentteki gerginlik devam ediyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, çok sayıda İsrailli dünkü saldırının yaşandığı noktanın yakınlarındaki Jabotinsky Caddesini kapattı.

İsrailliler, "Araplara ölüm" sloganları attı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Tel Aviv, İsrail, Polis, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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