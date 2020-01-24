İsrailli bir grup Kudüs'ün güneyindeki bir camiyi tahrip etti - Son Dakika
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İsrailli bir grup Kudüs'ün güneyindeki bir camiyi tahrip etti

6 saat önce

Filistin'in işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Beit Safafa kasabası yakınlarındaki Sharafat köyünde bir camiye zorla giren İsrailli bir grup yangın çıkardı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

İsrailli bir grup Kudüs'ün güneyindeki bir camiyi tahrip etti, System.String[]

Filistin'in işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Beit Safafa kasabası yakınlarındaki Sharafat köyünde bir camiye zorla giren İsrailli bir grup yangın çıkardı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

Filistin'de işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Beit Safafa kasabası yakınlarındaki Sharafat köyünde bir cami İsrailli grup tarafından tahrip edildi. Yerel kaynaklara göre, sabah saatlerinde bazı İsrailliler köydeki bir camiye zorla girdi, caminin boş olmasından yararlanan İsrailli bir grup, camini eşyalarını yaktı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı. Duvarlardan birinde Araplara ve Filistinlilere karşı ırkçı yazılar yazıldığı görüldü.

(İHA)

Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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