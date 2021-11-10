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İsrailli Büyükelçi'ye London School of Economics Üniversitesinde tepki - Son Dakika

İsrailli Büyükelçi'ye London School of Economics Üniversitesinde tepki

10.11.2021 15:57
İsrailli Büyükelçi'ye London School of Economics Üniversitesinde tepki

İngiltere'de Filistin destekçileri, London School of Economics (LSE) Üniversitesindeki bir programa katılan, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'e tepki gösterdi.

İngiltere'de Filistin destekçileri, London School of Economics (LSE) Üniversitesindeki bir programa katılan, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'e tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye göre, Hotovely, dün akşam LSE Öğrenci Birliğinin daveti üzerine üniversitede katıldığı bir programın ardından Filistin yanlılarının protestosu esnasında binadan korumalarınca güçlükle çıkarıldı.

İsrailli Büyükelçi, büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocuların "Utanmıyor musun?", "İsrail, terör devletidir" sloganları attığı esnada hızlıca binadan ayrılarak diplomatik aracına bindi.

Ultra Ortodoks Yahudiler de İsrailli Büyükelçi'ye tepki gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biz İngiltere'de ifade özgürlüğüne inanıyoruz. Dün gece İsrail Büyükelçisi'ne yapılan muamele ve onu susturma girişimi kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Eğitim Bakanı Nadhim Zawahi de olayı kınadı.

İsrailli Büyükelçi'nin ziyaretine tepki gösteren Filistin yanlısı öğrencilere, Ultra Ortodoks Yahudiler de destek verdi.

Ultra Ortodoks Yahudiler, gösteride, "Yahudilik, İsrail devletini reddediyor", "Siyonizm ve Yahudilik birbirine zıttır" yazılı pankartlar açtı.

Büyükelçi, Filistin, England, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli Büyükelçi'ye London School of Economics Üniversitesinde tepki - Son Dakika


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