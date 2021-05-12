İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? - Son Dakika

İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?

12.05.2021 09:39

BBC sunucusu Emily Maitlis, İsrail Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i programında konuk etmişti. Programda, Büyükelçi Hotovely'in İngiliz gazeteci tarafından yöneltilen, "Camilere neden ateş açtınız, ibadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız" şeklindeki soruya yanıt veremediği görülürken, bu durum ise sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik zulmü devam ederken, sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Son olarak BBC sunucusu Emily Maitlis'in İsrail Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i konuk ettiği program, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

İsrail'in yaptığının meşru olduğunu ve kendi halkını savunduğunu iddia eden Hotovely, "Ordumuz, İsrail'deki çocukları koruyor. Bunlar Gazze'deki çocuk ve kadınları kendi amaçları için canlı kalkan olarak kullanan insafsız bir örgüt" ifadelerini kullanırken, gazeteci Maitlis araya girerek, kendi sorusunu yöneltiyor.

"ATEŞ AÇTIĞINIZDA ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ NEDEN KABUL ETMİYORSUNUZ"

Maitlis, her yaptığı röportajda bu tezin önüne atıldığını kaydederek, "Özür dilerim sayın büyükelçi, ne zaman böyle bir röportaj yapsam, bana hep 'Filistinli çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı' yanıtı veriliyor. Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü e kabul etmiyorsunuz" diye soruyor.

"NEDEN CAMİLERİN İÇİNE ATEŞ AÇIYORSUNUZ"

Sorularını arka arkaya sıralayan Maitlis, bir diğer soruya geçerek, "Neden camilerin içine ateş açıyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.

İngiliz gazetecinin arka arkaya soruları karşısında afalladığı gözlenen İsrailli büyükelçi ise kendilerinin çocukları değil, insafsız bir örgütü hedef aldığını söylüyor.

"CAMİLERE ATEŞ AÇTINIZ"

Yeniden söz alan BBC Sunucusu Maitlis, İsrail'in camilere ateş açtığını yeniden dile getiriyor. Maitlis, "İbadet eden insanlara;toma, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiniz. Bunun bir saldırı olduğunu kabul etmeniz lazım" diye konuşuyor.

İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?

Büyükelçi, Londra, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Mr: Arkadaşlar yan gelip yatmiycaksiniz, hiçmi tüfek, kılıç, füze uretmediniz, taş atmayla düşman yenilmez, Allah tabiki büyük, hesabı çabuk görendir. Filistin ve müslüm an bazı devletlerinde birlik olması gerekiyor. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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