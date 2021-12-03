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İsrailli casus yazılımın ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendiği iddiası - Son Dakika

İsrailli casus yazılımın ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendiği iddiası

03.12.2021 22:05
İsrailli casus yazılımın ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendiği iddiası

İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın, yurt dışında görev yapan ABD'li diplomatların telefonlarının hacklenmesi için kullanıldığı öne sürüldü.

İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın, yurt dışında görev yapan ABD'li diplomatların telefonlarının hacklenmesi için kullanıldığı öne sürüldü.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, teknoloji devi Apple, 11 ABD'li diplomatı telefonlarının son aylarda Pegasus tarafından hacklendiği konusunda uyardı.

Apple söz konusu diplomatların Uganda ve diğer Doğu Afrika ülkelerinde çalıştığını ve diplomatları geçen aydan bu yana uyarmaya başladıklarını kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise aralarında NSO'nun da bulunduğu bazı şirketlerin geçen ay kara listeye alındığı anımsatılarak, "NSO Grup'unki gibi bazı ticari casus uygulamaların, ABD'li personelleri için ciddi karşı istihbarat ve güvenlik tehdidi yarattığından endişeliydik. Biden yönetimin, bu tarz araçlar geliştiren bazı şirketleri kara listeye almasının nedenlerinden biri de buydu." ifadesine yer verildi.

NSO'nun Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Group'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

Bir cep telefonunu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştı

ABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Apple ise 24 Kasım'da Pegasus'a dava açmış ve kullanıcılarını, geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Group'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi bundan sonra Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli casus yazılımın ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendiği iddiası - Son Dakika


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